Врач объяснил пагубное влияние алкоголя на сон

Люди, часто употребляющие алкоголь, труднее засыпают, часто просыпаются среди ночи и сталкиваются с другими нарушениями сна, предупредил эндокринолог «Скандинавского центра здоровья» Олег Сикорский. Как спиртные напитки влияют на качество сна, он объяснил «Ленте.ру».

По словам Сикорского, проблемы со сном после выпитого вечером алкоголя возникают потому, что содержащийся в нем этиловый спирт снижает выработку гормона мелатонина. Кроме того, систематическое чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к токсическому поражению центральной и периферической нервной системы, что тоже не пагубно влияет на качество ночного отдыха, рассказал эндокринолог.

После застолья возникает непродолжительная эйфория, сменяющаяся усталостью и заторможенностью. Продолжительность стадии засыпания существенно сокращается, а первая половина ночного сна в основном представлена глубокой фазой. Однако через пару часов концентрация этанола постепенно падает, накапливаются его метаболиты. Как результат, глубокий сон в первой половине ночи сменяется быстрым и беспокойным Олег Сикорский эндокринолог

Из-за этого, как отметил Сикорский, человек встает утром с постели разбитым и уставшим, после пробуждения постоянно пытается взбодриться кофе и энергетиками, что тоже помешает ему уснуть вечером. Для восстановления полноценного сна после употребления алкоголя требуется несколько суток, добавил он.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказала об опасности употребления пива. Мельникова обратила внимание россиян на то, что пиво часто воспринимается как легкий алкогольный напиток из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой.