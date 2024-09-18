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15:41, 18 сентября 2024Экономика

Потолок обрушился на голову ребенка в российской новостройке

В Санкт-Петербурге на восьмилетнего ребенка обрушился потолок в новостройке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге в одной из новостроек потолок обрушился на ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в Красногвардейском районе. Восьмилетний мальчик стоял в общем коридоре перед лифтом, и на него упал фрагмент подвесного потолка размером 50 на 50 сантиметров.

Пострадавшему вызвали скорую. Медики диагностировали у ребенка ушибы и раны в теменной и лобной частях головы. Мальчику оказали необходимую помощь на месте — две раны пришлось зашивать. Затем ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Мать потерпевшего рассказала, что жители дома неоднократно подавали заявки в управляющую компанию, чтобы та приняла меры и отремонтировала потолки в здании. По словам женщины, ненадежной конструкция кажется и на первом этаже — там высота еще выше.

Ранее в тот же день потолок обрушился во Второй санкт-петербургской гимназии, которая считается старейшей в России. Инцидент произошел в столовой. Каркас конструкции частично развалился и упал на столы, сообщают очевидцы. В администрации гимназии уточнили, что никто не пострадал.

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      Нина Ташевская
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