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09:17, 18 сентября 2024Россия

Появились новые данные о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей

Пострадавших детей после нападения на школу в Челябинске доставили в Москву

Фото: Андрей Попов / ТАСС

Пострадавших детей после нападения на школу в Челябинске доставили в Москву. Появились новые данные об их состоянии, передает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава.

В Российскую детскую клиническую больницу на лечение привезли трех детей, двое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии. Транспортировку они перенесли удовлетворительно, уточнили в министерстве.

У двух девочек диагностировали открытые черепно-мозговые травмы. По прибытии в Москву им провели комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию, после чего сразу разместили в отделения реанимации, интенсивной терапии и нейрохирургии.

Еще один ребенок, 13-летний мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре в Москве.

«По завершении обследований будет решен вопрос о тактике дальнейшего лечения. Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в полном объеме», — уточнили в министерстве.

Нападение ученика на школу в Челябинске произошло утром в понедельник, 16 сентября. Подросток пронес молоток в класс и начал хаотично избивать одноклассников. Пострадали пять человек, среди них — учительница биологии.

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      Елена Торубарова
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