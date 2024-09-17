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12:44, 17 сентября 2024Россия

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске

Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей перевели из реанимации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей перевели из реанимации в отделении нейрохирургии. Подробности об их состоянии раскрыли в Минздраве Челябинской области в своем Telegram-канале.

По данным министерства, им проведены операции. Состояние двоих детей удалось стабилизировать, оно оценивается как средней степени тяжести. Медики приняли решение о ранней реабилитации пациентов. Для прохождения необходимых процедур детей специальным бортом в сопровождении родителей планируют доставить в Москву — дальнейшее лечение они будут проходить в Российской детской клинической больнице.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, еще один из пострадавших детей 2011 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии.

О нападении ученика на школу в Челябинске стало известно утром в понедельник, 16 сентября. Сообщалось, что школьник пронес молоток в класс и начал хаотично избивать одноклассников. По последним данным, пострадали пять человек, среди них — учительница биологии.

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      Елена Торубарова
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