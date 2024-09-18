Президент Словакии в разговоре с главой МИД Украины захотел остановить «бряцание оружием»

Президент Словакии Пеллегрини: бряцание оружием на Украине надо закончить

Во время встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой президент Словакии Петер Пеллегрини сказал дипломату, что хочет прекращения «бряцания оружием». Его слова приводит ТАСС.

Пеллегрини выразил желание, чтобы это произошло «как можно скорее». Кроме того, он заявил Сибиге, что Словакия готова помочь Украине в восстановлении после конца конфликта. Президент подчеркнул, что это поможет не только народу этой страны, но и восточной части Словакии.

До этого глава МИД Словакии Юрай Бланар высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. По его мнению, членство в блоке «будет создавать следующие и следующие конфликты», но в Братиславе уважают право Киева на выбор. «На это имеет право любая страна», — подчеркнул дипломат.