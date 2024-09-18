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21:53, 18 сентября 2024Мир

В Словакии объяснили опасность вступления Украины в НАТО

Глава МИД Словакии Бланар: членство Украины в НАТО cпровоцирует конфликты

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Словакии Юрай Бланар высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

По итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе Бланар подчеркнул, что у Словакии есть своя позиция насчет вступления Киева в НАТО. Он объяснил опасность этого решения и подчеркнул, что оно спровоцирует дальнейшие кризисы.

«Мы думаем, что членство в НАТО будет создавать следующие и следующие конфликты, но мы уважаем право Украины выбирать куда стремиться, на это имеет право любая страна», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет в долгосрочной перспективе, пока она не станет членом альянса. Однако у государств-членов блока пока нет консенсуса по приглашению Киева.

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      Марина Совина
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