Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:20, 18 сентября 2024Силовые структуры

Признавшегося в расправе над российским политактивистом квир-блогера арестовали

В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве политактивиста Иоффа

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал квир-блогера из Сибири Александра Синько, который признался в расправе над политическим активистом Виталием Иоффом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Синько взяли под стражу до 16 ноября. По версии следствия, 17 сентября он в доме на проспекте Науки нанес потерпевшему не менее 38 ударов ножом в голову, шею, грудь, живот и в область верхних конечностей. Причиной стали возникшие неприязненные отношения.

Ранее сообщалось, что 17 сентября блогер пришел в полицию и заявил о том, что расправился активистом из-за того, что тот принудил его к сексу. Изрезав мужчину, Синько уехал на такси в Выборг.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг свой развод

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер прокомментировал сообщения о возвращении на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше