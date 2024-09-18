Признавшегося в расправе над российским политактивистом квир-блогера арестовали

В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве политактивиста Иоффа

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал квир-блогера из Сибири Александра Синько, который признался в расправе над политическим активистом Виталием Иоффом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Синько взяли под стражу до 16 ноября. По версии следствия, 17 сентября он в доме на проспекте Науки нанес потерпевшему не менее 38 ударов ножом в голову, шею, грудь, живот и в область верхних конечностей. Причиной стали возникшие неприязненные отношения.

Ранее сообщалось, что 17 сентября блогер пришел в полицию и заявил о том, что расправился активистом из-за того, что тот принудил его к сексу. Изрезав мужчину, Синько уехал на такси в Выборг.