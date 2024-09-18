Призывавших к созданию всемирного халифата женщин-террористок арестовали в Казани

В Казани суд арестовал 4 женщин, призывавших к созданию всемирного халифата

В Казани Вахитовский районный суд арестовал четырех женщин-террористок, которые призывали к созданию так называемого всемирного халифата. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Все они оказались местными жительницами города. Женщинам предъявили обвинение по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

По версии следствия, в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года фигурантки организовывали и принимали участие в деятельности запрещенной организации. В частности, они проводили собрания, на которых агитировали за создание всемирного халифата.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники ФСБ пресекли деятельность участниц законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации, которые вербовали в свои ряды россиян. Это попало на видео.