Призывавших к созданию всемирного халифата женщин-террористок арестовали в Казани

В Казани Вахитовский районный суд арестовал четырех женщин-террористок, которые призывали к созданию так называемого всемирного халифата. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.
Все они оказались местными жительницами города. Женщинам предъявили обвинение по статье 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).
По версии следствия, в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года фигурантки организовывали и принимали участие в деятельности запрещенной организации. В частности, они проводили собрания, на которых агитировали за создание всемирного халифата.
Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники ФСБ пресекли деятельность участниц законспирированной женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации, которые вербовали в свои ряды россиян. Это попало на видео.