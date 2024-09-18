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10:08, 18 сентября 2024Силовые структуры

Против бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» возбудили еще одно дело

Олимпийского чемпиона Перлова обвинили в мошенничестве на 3 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против бывшего генерального директора футбольного клуба (ФК) «Новосибирск» и олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Спортсмен обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ.

По версии следствия, он похитил более трех миллионов рублей на заключении контрактов по обслуживанию футбольных полей за счет бюджетных средств, работы по которым фактически не проводились.

Перлов был арестован в конце марта. Тогда ему вменяли хищение субсидии, которая была получена ФК в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта. По предварительным данным, ущерб от его действий оценивается в миллионы рублей.

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      Олеся Мицкевич
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