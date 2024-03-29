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Бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» арестовали по делу о мошенничестве
В Новосибирске суд арестовал экс-гендира ФК «Новосибирск» Андрея Перлова
Центральный районный суд в Новосибирске арестовал бывшего генерального директора футбольного клуба (ФК) «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Перлов заключен под стражу до 23 мая.
Возбужденное в отношении него уголовное дело связано с хищением субсидии, которая была получена ФК в рамках региональной программы. По предварительным данным, ущерб оценивается в миллионы рублей. Экс-гендиректора клуба задержали 29 марта на территории Новосибирска.