Бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» арестовали по делу о мошенничестве

В Новосибирске суд арестовал экс-гендира ФК «Новосибирск» Андрея Перлова

Центральный районный суд в Новосибирске арестовал бывшего генерального директора футбольного клуба (ФК) «Новосибирск», олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Андрея Перлова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Перлов заключен под стражу до 23 мая.

Возбужденное в отношении него уголовное дело связано с хищением субсидии, которая была получена ФК в рамках региональной программы. По предварительным данным, ущерб оценивается в миллионы рублей. Экс-гендиректора клуба задержали 29 марта на территории Новосибирска.