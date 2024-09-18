Путин анонсировал посещение оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

Путин заявил, что планирует посетить оборонное предприятие в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что 19 сентября посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге. Слова главы государства приводит ТАСС.

Такой анонс президент сделал во время совещания по развитию Вооруженных сил (ВС) России в условиях специальной военной операции (СВО). Глава государства напомнил участникам мероприятия, что они встретились в преддверии Дня оружейника.

«Разобьем нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности вооруженных сил сегодня, а завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — сказал он.

Ранее Владимир Путин назвал святую обязанность армии России. По мнению главы государства, ею является защиты жителей приграничных регионов страны.