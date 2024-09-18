Путин назвал святую обязанность армии России

Святой обязанностью армии России является защита жителей приграничных регионов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
Такую мысль глава государства выразил во время встречи по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.
«Святая обязанность (…) вооруженных сил — сделать все для защиты людей», — сказал глава государства, говоря о трудностях, с которыми сталкиваются приграничные регионы.
16 сентября Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря. В Госдуме решение Путина связали с растущими вызовами, с которыми приходится сталкиваться России.