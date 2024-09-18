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19:35, 18 сентября 2024Россия

Путин порассуждал о роли Калининградской области в составе России

Путин: Калининградская область должна чувствовать себя органичной частью России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Калининградская область должна чувствовать себя органичной частью России, а не форпостом на западном рубеже страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время встречи по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

«Нужно стремиться к тому, чтобы это был не только наш форпост и крепость на западных рубежах Отечества, но и чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны», — призвал Путин.

Он также признал, что из-за отдаленности Калининградской области от остальной части России в регионе наблюдаются некоторые проблемы, которые, подчеркнул президент, можно и нужно решать.

В январе 2024 года глава государства посетил Калининград. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял тогда, что для обеспечения безопасности полета президента принимались все необходимые меры.

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      Никита Абрамов
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