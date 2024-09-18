Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:11, 18 сентября 2024Россия

Путин присвоил наименование «гвардейская» двум подразделениям ВС России

Президент Путин присвоил наименование «гвардейская» двум подразделениям ВС РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Документы вступили в силу со дня их подписания — 18 сентября. Уточняется, что два подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) получили почетное наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      В Белоруссии заявили о попытках втянуть Минск в украинский конфликт

      Путин присвоил наименование «гвардейская» двум подразделениям ВС России

      В Госдуме предложили усилить ответственность за поддельные миграционные документы

      В Словакии объяснили опасность вступления Украины в НАТО

      Путин продлил эмбарго на ввоз продовольствия с Запада сразу на два года

      Стало известно об обучении США нарушавшего права человека подразделения ВСУ

      Участников перестрелки у офиса Wildberries допросили

      Раскрыты последствия вторжения ВСУ в Курскую область

      Подобные взорвавшимся в Ливане гаджетам устройства нашли в продаже в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше