Путин присвоил наименование «гвардейская» двум подразделениям ВС России

Президент Путин присвоил наименование «гвардейская» двум подразделениям ВС РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. Соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

Документы вступили в силу со дня их подписания — 18 сентября. Уточняется, что два подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) получили почетное наименование «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».