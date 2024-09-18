Раскрыты новые подробности о взрывах пейджеров в Ливане

WSJ: взорвавшиеся пейджеры входили в недавно полученную «Хезболлой» партию

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в партию устройств, недавно полученную движением «Хезболла». Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Многие из использованных пейджеров происходили из новой партии, которую группа получила на днях», — отмечается в материале.

Представитель группировки уточнил, что устройства использовали многие члены «Хезболлы». Источник назвал причиной взрывов вредоносную программу. Однако участники движения успели увидеть, что их пейджер нагревается, поэтому выбросили его до детонации.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.