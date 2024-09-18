Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 18 сентября 2024Мир

Раскрыты последствия вторжения ВСУ в Курскую область

Полковник Швейцарии Бо: ВСУ расширили линию фронта атакой на Курскую область

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо прокомментировал, к каким последствиям привела атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он высказался в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Бо раскрыл последствия вторжения ВСУ в Курскую область и подчеркнул, что ситуация стала более напряженной. По его мнению. украинские военные расширили линию фронта своей атакой на российский регион.

«Украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — отметил он.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      В Словакии объяснили опасность вступления Украины в НАТО

      Стало известно об обучении США нарушавшее права человека подразделение ВСУ

      Участников перестрелки у офиса Wildberries допросили

      Раскрыты последствия вторжения ВСУ в Курскую область

      Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

      Подобные взорвавшимся в Ливане устройства нашли в продаже в России

      Дисквалификацию перекрестившегося на Олимпиаде дзюдоиста объяснили

      В США признали отсутствие эффективных санкций против России при Байдене

      В США обвинили Израиль в подрыве раций «Хезболлы» в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше