Полковник Швейцарии Бо: ВСУ расширили линию фронта атакой на Курскую область

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо прокомментировал, к каким последствиям привела атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом он высказался в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

Бо раскрыл последствия вторжения ВСУ в Курскую область и подчеркнул, что ситуация стала более напряженной. По его мнению. украинские военные расширили линию фронта своей атакой на российский регион.

«Украинцы не в состоянии создать достаточную концентрацию сил, чтобы противостоять российскому давлению. Они просто расширили свою линию фронта и потеряли дополнительные войска», — отметил он.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.