Раскрыты способы вернуть сексуальный интерес к партнеру

Угасание влечения к партнеру не означает скорый крах отношений, уверены сексолог Назали Моали, психолог Саманта Родман и психотерапевт Кэти Харди-Уильямс. Способы вернуть сексуальный интерес они назвали изданию HuffPost.

Эксперты посоветовали партнерам уделять друг другу больше времени, даже если оба сильно заняты работой или воспитанием детей. Необходимо ходить на свидания, наряжаться для любимого человека, танцевать, смотреть фильмы и веселиться. На пользу отношениям, по мнению специалистов, пойдет даже совместное времяпрепровождение дома, когда супруги держатся за руки, обнимаются, разговаривают по душам.

В свою очередь, сексолог Моали посоветовала узнавать что-то новое вместе. «Исследования показывают, что отношения часто выигрывают, когда партнеры занимаются новым хобби, посещают новые места или привносят что-то новое в спальню», — прокомментировала она.

Сексолог также предложила тактично и откровенно рассказать партнеру о потере интереса к сексу и желании снова разжечь искру. При этом она обратила внимание, что подобный разговор может быть эмоционально напряженным, поэтому перед ним нужно понять, поможет ли он улучшить отношения.

Пойдет на пользу отношениям и семейная психотерапия, заверили эксперты, однако в этом случае пойти к специалисту должны быть готовы оба партнера.

Ранее секс-коуч Лора Коллинз назвала причины отсутствия у мужчин интереса к сексу. По ее словам, потеря сексуального влечения у мужчины обычно является признаком проблем с физическим и психоэмоциональным здоровьем.