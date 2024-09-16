Раскрыты главные причины отсутствия интереса к сексу у мужчин

Потеря сексуального влечения у мужчины обычно является признаком проблем с физическим и психоэмоциональным здоровьем, считает секс-коуч Лора Коллинз. Причины отсутствия интереса к сексу она раскрыла в ответ на письмо встревоженной читательницы в редакцию Metro.

За советом к эксперту обратилась молодая женщина, обеспокоенная тем, что ее молодой человек избегает интимной близости. Она рассказала, что они встречаются пять лет, но серьезные проблемы начались 18 месяцев назад, когда они съехались. «Раньше мы занимались сексом пару раз в неделю, но теперь это происходит очень редко. Я пытаюсь проявлять инициативу, но он обычно говорит, что слишком устал», — пожаловалась автор письма.

Девушка уверяет, что попробовала разные способы возбудить партнера: надевала сексуальную одежду, эротическоое нижнее белье, даже пыталась его напоить. Однако по ее словам ни один метод не сработал. «Я беспокоюсь, что если уйду от него, то больше никого не встречу. Но я хочу семью и задаюсь вопросом, как я забеременею, если у нас никогда не будет секса», — поделилась переживаниями женщина.

Она добавила, что, если не брать во внимание интимную сторону, у нее хорошие отношения с партнером. По ее словам, они разделяют общие ценности и им весело вместе.

В ответ на письмо Коллинз указала, что девушка не виновата в происходящем. По ее словам, отсутствие тяги к сексу у мужчины, как правило, имеет медицинское объяснение. Коуч уточнила, что у него может быть скрытая депрессия или иная проблема со здоровьем. Чтобы наверняка выяснить это, она посоветовала записаться на прием к врачу.

Также Коллинз призвала женщину не молчать и рассказать партнеру о своих чувствах и переживаниях. «Будьте честны, но не критикуйте», — дала совет эксперт. Она отметила, что обычный разговор может многое прояснить о причине появления проблем в спальне.

В заключение коуч добавила, что отсутствие тяги к сексу может быть вариантом нормы для конкретного человека. Парная психотерапия может помочь осознать, так ли это для бойфренда автора письма, заключила Коллинз.

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