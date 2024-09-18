Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой

Sky News Arabia: «Моссад» начинил пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой

Израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до того, как их передали движению, и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

В публикации уточняется, что «Моссад» получил доступ к устройствам «Хезболлах» до того, как их направили движению. Кроме того, разведка нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество пентаэритриттетранитрат, которое позже взорвали с помощью повышения температуры батарей.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственный источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильские военные взломали пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.