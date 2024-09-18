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14:57, 18 сентября 2024Экономика

Стоимость российского госдолга упала до минимума

Индекс российских гособлигаций RGBI упал до минимума с марта 2022 года

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 18 сентября, индекс RGBI впервые с марта 2022 года опустился ниже 102,5 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс необходим для оценки стоимости российского госдолга — государственных облигаций. С начала года он потерял уже почти 20 пунктов, а с начала 2022-го — более 30 пунктов.

Падение стоимости госдолга ускорилось с мая, когда инвесторы начали сомневаться в снижении ключевой ставки Центробанком. С того момента распродажа облигаций федерального займа (ОФЗ) не останавливалась.

Последние тенденции способствуют новым распродажам. На прошлой неделе регулятор не только повысил ключевую ставку до 19 процентов, но и дал сигнал о новом повышении уже в октябре. Зампред главы ЦБ Алексей Заботкин намекнул, что к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) регулятор может перейти только в 2026 году.

Также в ходе сегодняшних торгов юань обновил локальный максимум. Китайская валюта вплотную подошла к уровню 13 рублей, что стало максимумом с середины апреля.

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      Платон Щукин
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