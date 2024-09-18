Россия резко снизила вывоз ряда видов агропродукции

OleoScope: экспорт масличных культур из России упал на треть в январе-августе

По итогам первых восьми месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза российских масличных культур упали на треть в сравнении с тем же периодом 2023-го и снизились до отметки в 1,93 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства OleoScope.

Экспорт подсолнечника из России за отчетный период сократился на 13 процентов, до 186 тысяч тонн. При этом подавляющая часть отгрузок (85 процентов) пришлась на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Объемы вывоза соевых бобов упали на 34 процента и составили 584 тысячи тонн. Ключевым покупателем этой продукции выступил Китай, на долю азиатской страны пришлось в общей сложности 478 тысяч тонн.

Что касается рапса, то объемы вывоза этой агрокультуры из России в январе-августе сократились на 29 процентов, до 457 тысяч тонн. Основными импортерами здесь стали Белоруссия (302 тысячи тонн) и Китай (149 тысяч). Экспорт масличного льна снизился на 34 процента, до 640 тысяч тонн. Больше всего этой продукции закупила КНР (316 тысяч) и Бельгия (212 тысяч).

В целом ключевым импортером российской продовольственной продукции, как ранее уточняли в Минсельхозе, остаются Китай и Турция. По итогам 2023 года объемы закупок Китаем продовольствия из РФ составили 7,6 миллиарда долларов в денежном выражении, а Турцией — 5 миллиардов. Подавляющая часть отгрузок, подчеркнули в ведомстве, продолжает отправляться в дружественные страны.