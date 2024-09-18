Двух россиян лишили свободы почти на 20 лет за производство 11 килограммов мефедрона

Двух жителей Екатеринбурга осудили за производство 11 килограммов мефедрона

В Екатеринбурге осудили двух местных жителей за производство 11 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчин признали виновными по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических веществ»). Одного из них лишили свободы на 19 лет и оштрафовали на 200 тысяч рублей, а второй проведет в местах лишения свободы 16 лет и должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Один из фигурантов не явился на оглашение приговора, его могут объявить в розыск.

По версии следствия, в 2022 году фигуранты договорились производить запрещенные вещества. Они оборудовали лабораторию в дачном доме и произвели мефедрон общей массой не менее 11,2 килограмма. При задержании у них изъяли эти наркотики и 96,5 килограмма прекурсора.

Ранее в Нижнем Новгороде полицейские нашли 219 свертков с метадоном у 20-летнего мигранта-наркоторговца.