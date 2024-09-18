Россиян предостерегли от досрочного закрытия вкладов

Аналитик Татаринцева: повышение ключа не окупит досрочного закрытия вкладов

После того как Банк России повысил ключевую ставку до 19 процентов, россиянам не стоит спешить и досрочно расторгать вклады, чтобы положить деньги под более выгодный процент. Об этом заявила менеджер продукта «Вклады» на «Сравни» Мария Татаринцева. Ее цитирует РИАМО.

По ее словам, такие шаги в итоге не принесут больших прибылей. Более того, нынешний процент «ключа» не окупит долгосрочного расторжения вклада и потерю процентов. Она также напомнила, что банки устанавливают особенно высокие ставки для новых клиентов. Кроме того, к депозитам под высокий процент часто устанавливаются дополнительны правила. Например, быть зарплатным клиентом или совершать установленное количество трат по карте этого банка.

Ранее Центральный банк России сообщил, что средства россиян на банковских счетах с апреля по июнь 2024 года выросли на 6,5 процента, или на 3,1 триллиона рублей.