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13:28, 18 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об опасности на пляжах Сочи

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за смерчей
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Alizada Studios / Shutterstock / Fotodom

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за опасности появления смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, 18 сентября местами ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Кроме того, вплоть до 19 сентября на участке от Анапы до Магри (в том числе в Сочи) возможны смерчи над морем, поэтому на пляжах будет небезопасно. Спасатели предупредили, что в такую погоду лучше ограничить выход из дома без необходимости и держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что отдых в Анапе в бархатный сезон подешевел на треть по сравнению с летом. Неделя в отеле «две звезды» обойдется в 28,5 тысячи рублей за двоих.

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      Мария Борисова
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