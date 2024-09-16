Отдых по системе «все включено» на одном российском курорте подешевел на треть

АТОР: отдых по «все включено» в Анапе подешевел на треть в бархатный сезон

Отдых по системе «все включено» в Анапе в бархатный сезон подешевел на треть и более. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитической компании Butler Hospitality, осенью среднесуточный тариф в отелях этого российского курорта опускается до 30 процентов по сравнению с летом. Представитель туроператора «Интурист» уточнил, что у отдельных объектов снижение цен достигает даже 50 процентов в сравнении с пиковыми датами в августе.

Так, купить недельный тур в двухзвездочный отель по системе «все включено» можно от 28,5 тысячи рублей за двоих. В АТОР также предупредили, что путевки в популярные гостиницы Анапы лучше бронировать заранее, а не за несколько дней до поездки.

Ранее россиянам назвали самые выгодные страны для зарубежного отдыха осенью. В АТОР рассказали, что средний чек на туры в ОАЭ в сентябре и первой половине октября 2024 года у разных туроператоров снизился от 2 до 23 процентов.

