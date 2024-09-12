Россиянам назвали самые выгодные страны для зарубежного отдыха

АТОР: средний чек на туры в ОАЭ в сентябре и октябре снизился до 23 процентов

Средний чек на туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в сентябре и первой половине октября 2024 года у разных туроператоров снизился от 2 до 23 процентов. Другие самые выгодные зарубежные страны для осеннего отдыха назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Space Travel пояснили, что отели в ОАЭ оставили цены 2023 года или снижают их по спецпредложениям, а перевозка в долларах стала дешевле, чем осенью 2023-го. Кроме того, сообщается, что на 3-13 процентов упал средний чек на туры в Таиланд и на 35 процентов — на путевки в Китай.

В АТОР уточнили, что снижение осенних цен по сравнению с летними на массовых пляжных направлениях будет заметнее всего в начале октября: тогда скидки на отдых в самой популярной у россиян зарубежной стране, Турции, достигнут 15-25 процентов.

Ранее россиянам раскрыли альтернативу Сочи для отдыха в бархатный сезон. В сентябре неделя в гостиницах Крыма по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле.