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05:58, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали два правила выбора помидоров

Биолог Баранова заявила, что полезных веществ больше в маленьких помидорах

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Биолог Екатерина Баранова назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два правила выбора помидоров. Выпуск с рекомендацией эксперта доступен на платформе «Смотрим».

Баранова заявила, что при выборе овощей стоит обращать внимание на их размер. Так, например, маленькие помидоры содержат больше сахара и полезных веществ, чем крупные.

Также, по словам эксперта, если покупателю важен запах помидора, то нужно выбирать овощи, выращенные на открытом грунте, а не в парнике. Она объяснила, что за аромат помидоров отвечают вещества, которые формируются на листьях овощей в ответ на стресс — открытое солнце, смену температур и прочие факторы. «Если помидор выращивается в идеальных условиях, не испытывает стресс, то у него, вероятнее всего, не будет хорошего запаха», — заключила она.

Ранее Баранова оценила необходимость мыть сырое мясо перед готовкой. Она заявила, что не нужно этого делать, если продукт свежий.

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      Мария Большакова
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