Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

Биолог Екатерина Баранова заявила, что мыть сырое мясо перед готовкой не нужно

Биолог Екатерина Баранова заявила, что мыть мясо перед готовкой не нужно. Выпуск передачи, в котором специалистка оценила необходимость делать это, доступен на платформе «Смотрим».

«Мясо, классическое мясо, если оно получено в идеальных условиях, если вы знаете его происхождение — его ни в коем случае не нужно мыть, это совершенно не нужно», — отметила биолог.

Эксперт подчеркнула, что при готовке сырого мяса необходимо обратить внимание на то, не покрылось ли оно бактериальной пленкой. По словам Барановой, она может появиться, даже если мясо хранилось в холодильнике. Биолог отметила, что перед приготовлением эти пленки необходимо срезать.

При этом специалистка добавила, что даже при появлении пленки мясо мыть бесполезно. «Гельминты и вредители все находятся внутри, токсиканты, если там есть, они тоже будут внутри, поэтому мыть это бессмысленно», — пояснила она.

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