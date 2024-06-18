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20:27, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

Биолог Екатерина Баранова заявила, что мыть сырое мясо перед готовкой не нужно

Фото: PxHere

Биолог Екатерина Баранова заявила, что мыть мясо перед готовкой не нужно. Выпуск передачи, в котором специалистка оценила необходимость делать это, доступен на платформе «Смотрим».

«Мясо, классическое мясо, если оно получено в идеальных условиях, если вы знаете его происхождение — его ни в коем случае не нужно мыть, это совершенно не нужно», — отметила биолог.

Эксперт подчеркнула, что при готовке сырого мяса необходимо обратить внимание на то, не покрылось ли оно бактериальной пленкой. По словам Барановой, она может появиться, даже если мясо хранилось в холодильнике. Биолог отметила, что перед приготовлением эти пленки необходимо срезать.

При этом специалистка добавила, что даже при появлении пленки мясо мыть бесполезно. «Гельминты и вредители все находятся внутри, токсиканты, если там есть, они тоже будут внутри, поэтому мыть это бессмысленно», — пояснила она.

Ранее врач-онколог, хирург Бадма Башанкаев предупредил россиян, что употребление блюд из красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки.

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      Олег Давыдов
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