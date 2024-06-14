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18:14, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о повышающем риск рака виде закусок

Врач Башанкаев: употребление красного мяса увеличивает риск рака толстой кишки

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач-онколог, хирург Бадма Башанкаев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление блюд из красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки. Выпуск, в котором специалист предупредил россиян о вреде этого вида закусок, доступен на платформе «Смотрим».

Онколог рассказал, что употребление больше 50 граммов красного переработанного мяса — ветчины, колбасы, сосисок, бастурмы — повышает риск развития рака толстой кишки на 16 процентов. «Ведь когда мясо свежее сваришь — оно коричневое, серое такое. А вот то, что все красивое, закуска на праздничный стол, это с добавлением чего-то», — пояснил он.

Врач Александр Мясников, в свою очередь, отметил, что красное мясо внесено в список канцерогенов. «Красное переработанное мясо приравнено к асбесту, к курению и к алкоголю», — добавил Башанкаев.

Ранее Мясников предупредил, что наличие кисты в яичнике после менопаузы является симптомом рака. По словам медика, такую кисту необходимо удалять.

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      Олег Давыдов
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