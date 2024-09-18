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18:54, 18 сентября 2024Моя страна

Россияне встретили на дороге восемь медведей

Восемь медведей вышли на дорогу на Камчатке

На Камчатке сразу несколько медведей вышли на дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Камчатка №1».

«Целое стадо медведей пасется»по дороге Усть-Большерецк — Елизово», — говорится в сообщении. Отмечается, что животные ели рыбу, разбросанную на обочине.

Ранее сообщалось, что медведь снял себя на видео фотоловушки в Керженском заповеднике, расположенном в Нижегородской области. Специалисты рассказали, что одна из камер была установлена для наблюдения за лесными северными оленями, но по какой-то причине они не попали в ее объектив.

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      Варвара Кошечкина
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