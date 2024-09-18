Россиянин с ножом расправился с любовницей из-за ее отказа встречаться с ним

Житель башкирского села Иглино с ножом расправился с любовницей из-за ее отказа встречаться с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По данным канала, мужчину бросила супруга, после того как он влюбился в другую женщину. Однако и новая возлюбленная оставила его. Мужчина пытался восстановить отношения, но у него не получилось. Тогда он взял нож и напал на любовницу. Она получила семь ранений.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге влюбленный в проститутку 26-летний мигрант расправился с ней в отеле.