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15:32, 18 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин с ножом расправился с любовницей из-за ее отказа встречаться с ним

В Башкирии мужчина зарезал любовницу из-за ее отказа встречаться с ним
Начало событий в новости В Петербурге влюбленный в проститутку мигрант расправился с ней в отеле

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель башкирского села Иглино с ножом расправился с любовницей из-за ее отказа встречаться с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, мужчину бросила супруга, после того как он влюбился в другую женщину. Однако и новая возлюбленная оставила его. Мужчина пытался восстановить отношения, но у него не получилось. Тогда он взял нож и напал на любовницу. Она получила семь ранений.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге влюбленный в проститутку 26-летний мигрант расправился с ней в отеле.

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      Анна Габай
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