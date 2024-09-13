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17:30, 13 сентября 2024Силовые структуры

В Петербурге влюбленный в проститутку мигрант расправился с ней в отеле

В Петербурге арестовали мигранта за убийство проститутки в отеле

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мигранта за расправу над ограбленной в апарт-отеле женщиной. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 сентября мужчина в номере гостиницы, расположенной на Пулковском шоссе, в ходе конфликта нанес своей жертве порядка 12 ударов колюще-режущим предметом в грудь и шею. Полученные раны оказались несовместимы с жизнью. Женщина работала проституткой, уточняет в своем Telegram-канале издание «Фонтанка». На допросе задержанный гражданин Узбекистана рассказал, что любил ее, а расправу учинил, потому что не хотел потерять возлюбленную.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте мужчины.

Ранее сообщалось, что мигрант поссорился с россиянином из-за парковки и переехал его автомобилем.

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      Артем Соколов
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