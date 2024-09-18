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15:15, 18 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин с пистолетом избил жену и не дал медикам оказать ей помощь

В Казани мужчина избил жену и не дал медикам помочь ей, угрожая пистолетом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Казани мужчина избил жену и не дал медикам оказать ей помощь, угрожая им пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Татарстан News».

По данным канала, инцидент произошел в одном из дворов на улице Павлюхина. Там семейная пара пришла в гости к родителям, чтобы поздравить их с 25-летием свадьбы. Во время застолья супруги поссорились. Они вышли во двор и мужчина схватил женщину за волосы, повалил ее на землю и избил ногами по голове. Родители вызвали скорую. Когда прибывшие медики попробовали забрать пострадавшую, мужчина достал пистолет и потребовал отпустить жену. Спустя некоторое время на место происшествия приехали правоохранители. Однако пострадавшая заявила, что у нее нет претензий к нему, и поэтому он не понесет ответственности за свои действия.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Донского Тульской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и похищении 18-летней бывшей жены.

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      Анна Габай
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