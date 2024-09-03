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00:49, 3 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и похитил бывшую жену

Житель Донского изнасиловал и похитил бывшую жену

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

29-летний житель Донского Тульской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и похищении 18-летней бывшей жены. Об этом сообщило издание «Тульские известия».

По версии следствия, в период с 1 января по 19 марта мужчина регулярно угрожал бывшей жене убийством и избивал ее. В какой-то момент он решил похитить экс-избранницу, жившую на первом этаже. Для этого он разбил окно, проник в квартиру, избил гвоздодером знакомого девушки, после чего похитил жертву.

Далее злоумышленник изнасиловал бывшую жену в машине, после чего удерживал ее в двух квартирах. В какой-то момент жертва смогла сбежать из заточения и обратиться за помощью в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе «Изнасилование», «Похищение человека» и «Угроза убийством». Материалы дела переданы в Донской городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в городе Колпино Санкт-Петербурга задержали 69-летнего пенсионера, который избил и изнасиловал 55-летнюю бывшую супругу. В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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      Евгений Силаев
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