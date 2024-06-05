Российский пенсионер избил и изнасиловал бывшую жену

В Петербурге задержали пенсионера за изнасилование и избиение экс-супруги

В городе Колпино Санкт-Петербурга задержали 69-летнего пенсионера, который избил и изнасиловал 55-летнюю бывшую супругу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел днем 4 июня. Соседи пенсионеров услышали крики и вызвали полицию. Прибывший на место наряд нашел женщину в состоянии средней тяжести. Она пояснила, что экс-супруг нанес ей побои, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

У потерпевшей диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и множество других травм. В отношении задержанного пенсионера составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве взяли под стражу мужчину, показывавшего школьницам половой орган.