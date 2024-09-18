Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря вещему сну с котом

Житель Смоленска выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря сну с котом

Житель Смоленска выиграл в лотерею «Спортлото "4 из 20"» 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 28 августа во время 8814-го тиража лотереи «Спортлото "4 из 20"» разыграли многомиллионный суперприз — 140 697 536 рублей. Его получил предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, который приобрел билет за 250 рублей в мобильном приложении «Столото».

«С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи! На участке планируем сделать лаунж-зону и бассейн, а жена уже мечтает, как будет заниматься садоводством и высаживать цветы», — рассказал победитель.