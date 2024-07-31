В Москве инженер выиграл в лотерею «Спортлото» почти 170 миллионов рублей

Вышедший на пенсию инженер из Москвы стал мультимиллионером благодаря лотерее «Спортлото» «4 из 20». Сергею С. посчастливилось выиграть 170 миллионов рублей. Он решил сохранить свою личность в секрете, но раскрыл некоторые планы на призовые деньги.

Москвич на пенсии стал мультимиллионером

Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. решил поучаствовать в лотерее «Спортлото» «4 из 20». По правилам этой игры, для получения суперприза участнику нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Чтобы повысить вероятность победы, Сергей купил многотиражный билет за 1250 рублей.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

План мужчины сработал, и он выиграл почти 170 миллионов рублей (169 966 702 рубля). Счастливой комбинацией мужчины стали 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. В ближайшие 180 дней он получит призовые деньги за вычетом налога в размере 25,4 миллиона рублей.

В итоге на расчетный счет Сергею придет 144 571 697 рублей

Счастливчик воспользовался своим правом на анонимность и отказался от публичности. Известно, что мужчина уже вышел на пенсию. Лето он проводит на даче с женой. Там он ухаживает за огородом и жарит шашлыки.

Сергей рассказал пресс-службе «Столото», что потратит одну часть выигрыша на покупку автомобиля, а другую — разделит между близкими. По словам мужчины, что делать с оставшимися деньгами, он решит позднее.

Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в «Спортлото»

Несмотря на достаточно крупный выигрыш, рекордным для лотереи «Спортлото» его назвать нельзя. Самый большой куш в мае 2024 года сорвал житель Челябинской области. Счастливый лотерейный билет принес ему 607 032 698 призовых рублей.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Личность рекордсмена так и не была раскрыта. О победителе сообщили лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Спортлото» за 250 рублей. Предыдущий выигрышный рекорд составлял 545 миллионов рублей, эта сумма была разыграна в августе 2020 года.

В России есть три лотерейных миллиардера

В России существуют не только лотерейные мультимиллионеры, но и миллиардеры, на данный момент их трое. В январе 2024 года стало известно имя последнего из них, сорвавшего куш в новогоднем тираже «Русского лото». Им стал Юрий Семенов из Тюмени, работающий токарем.

Победитель сравнил лотерею с рыбалкой: по его мнению, удача может прийти к человеку в самый неожиданный момент.