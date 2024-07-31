Вышедший на пенсию инженер из Москвы стал мультимиллионером благодаря лотерее «Спортлото» «4 из 20». Сергею С. посчастливилось выиграть 170 миллионов рублей. Он решил сохранить свою личность в секрете, но раскрыл некоторые планы на призовые деньги.
Москвич на пенсии стал мультимиллионером
Инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. решил поучаствовать в лотерее «Спортлото» «4 из 20». По правилам этой игры, для получения суперприза участнику нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Чтобы повысить вероятность победы, Сергей купил многотиражный билет за 1250 рублей.
План мужчины сработал, и он выиграл почти 170 миллионов рублей (169 966 702 рубля). Счастливой комбинацией мужчины стали 13, 4, 5, 8 в первом поле билета и 5, 14, 17, 7 — во втором. В ближайшие 180 дней он получит призовые деньги за вычетом налога в размере 25,4 миллиона рублей.
Счастливчик воспользовался своим правом на анонимность и отказался от публичности. Известно, что мужчина уже вышел на пенсию. Лето он проводит на даче с женой. Там он ухаживает за огородом и жарит шашлыки.
Сергей рассказал пресс-службе «Столото», что потратит одну часть выигрыша на покупку автомобиля, а другую — разделит между близкими. По словам мужчины, что делать с оставшимися деньгами, он решит позднее.
Житель Челябинской области выиграл рекордный суперприз в «Спортлото»
Несмотря на достаточно крупный выигрыш, рекордным для лотереи «Спортлото» его назвать нельзя. Самый большой куш в мае 2024 года сорвал житель Челябинской области. Счастливый лотерейный билет принес ему 607 032 698 призовых рублей.
Личность рекордсмена так и не была раскрыта. О победителе сообщили лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Спортлото» за 250 рублей. Предыдущий выигрышный рекорд составлял 545 миллионов рублей, эта сумма была разыграна в августе 2020 года.
В России есть три лотерейных миллиардера
В России существуют не только лотерейные мультимиллионеры, но и миллиардеры, на данный момент их трое. В январе 2024 года стало известно имя последнего из них, сорвавшего куш в новогоднем тираже «Русского лото». Им стал Юрий Семенов из Тюмени, работающий токарем.
Победитель сравнил лотерею с рыбалкой: по его мнению, удача может прийти к человеку в самый неожиданный момент.
Помню, однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее