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09:34, 18 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

Жительница Сахалина перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

55-летняя жительница Сахалина перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Сначала женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка, «Госуслуг» и правоохранительных органов. Финальный звонок был якобы от представителя салона сотовой связи, который заявил о необходимости продлить договор услуг связи. Для этого он убедил женщину перевести 1,3 миллиона рублей на «безопасные счета».

Пострадавшая, поверив в манипуляции аферистов, перевела им 400 тысяч рублей личных сбережений, а остальные деньги она одолжила у банка.

Ранее в Кирове 73-летняя пенсионерка отдала мошенникам 33,5 миллиона рублей и едва не лишилась квартиры.

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