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10:45, 18 сентября 2024Россия

Россиянки начали сдавать «товарищу майору» сбежавших с СВО бывших мужей и сожителей

Депутат ГД Иванов: россиянки начали сдавать сбежавших с СВО мужей и сожителей

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Globallookpress.com

Россиянки начали сдавать силовикам сбежавших из зоны проведения специальной военной операции (СВО) бывших мужей и сожителей. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов со ссылкой на работников столичной прокуратуры.

«Причем одна так и написала: "Товарищ майор, сообщаю, что ФИО сбежал с фронта, потом от меня сбежал к другой. (...) Забирайте паразита обратно на СВО"», — пояснил он.

Парламентарий признался, что и сам получил одно подобное сообщение. В нем женщина просила разобраться с бывшим, не уточнив, идет ли речь о муже или сожителе. Как в остальных случаях, мужчина уклоняется от оплаты алиментов.

В этой связи депутат посоветовал мужчинам просчитывать возможные последствия семейных ссор. «Если уж совсем невмоготу, то расставаться с женщиной надо достойно и по-доброму», — заключил он.

Ранее Иванов рассказал, что жителя Свердловской области с ВИЧ обвинили в самовольном оставлении части после того, как он два года провел дома. Все это время он числился уклонистом. Депутат пообещал разобраться в сложившейся ситуации и направить запрос в военную прокуратуру.

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      Алан Босиков
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