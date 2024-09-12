Россиянина с тяжелой формой ВИЧ обвинили в самовольном оставлении части и отправили на СВО

Жителя Свердловской области с ВИЧ обвинили в оставлении части и отправили на СВО

Жителя Свердловской области с тяжелой формой ВИЧ обвинили в оставлении части и отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Россиянина призвали в войска осенью 2022 года. После предоставления мужчиной справки о наличии у него ВИЧ его отправили домой, где россиянин следующие два года жил обычной жизнью. Однако летом 2024 года он получил новое письмо из Минобороны.

В военкомате мужчине сказали, что он числится самовольно оставившим службу. Оттуда россиянина сразу же направили самолетом в зону СВО.

«Будем разбираться. Готовлю запрос в военную прокуратуру», — написал депутат.

Иванов не в первый раз освещает проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО. Так, ранее он рассказал о жалобах бойцов на превосходство украинских беспилотников. Парламентарий также передал просьбу бойцов на порядок увеличить производство дронов.