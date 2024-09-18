Российские парикмахеры назвали модные прически на осень

Парикмахер Пушкарева: низкий хвост и гладкий пучок будут модными осенью

Мастер парикмахерской «Культура» Дарья Пушкарева и мастер парикмахерской «К4» Ирина Маврова назвали модные прически на осень 2024 года. Их комментарии публикует российская версия журнала Grazia.

По словам экспертов, особенно актуальными в текущем сезоне будут низкие хвосты. В то же время популярными окажутся гладкие пучки. «Нанесите на всю длину волос стайлинг для блеска и гладкости и с помощью невидимок и шпилек закрепите прическу. Кончик можно не прятать в пучок, он добавит образу изюминку», — посоветовала Маврова.

В то же время сохранить укладку в дождливую и ветреную погоду помогут различные варианты косы, указали специалисты.

В августе сообщалось, что новая вариация стрижки маллет, которая была особенно популярна в 1980-х годах, вновь стала трендом у звезд.