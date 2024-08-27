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12:17, 27 августа 2024Ценности

Популярная в 1980-х стрижка вновь стала трендом у звезд

NYP: популярная в 1980-х стрижка маллет вновь стала трендом у звезд
Пол Мескал

Пол Мескал. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Новая вариация стрижки маллет, которая была особенно популярна в 1980-х годах, вновь стала трендом у звезд. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Маллет представляет собой бритые виски по бокам и удлиненные пряди спереди и сзади. Отмечается, что с такой прической уже успели появиться на публике актеры Пол Мескал и Джейкоб Элорди, а также певец Гарри Стайл, телезвезда Остин Батлер и другие знаменитости. Стрижка обрела актуальность и у женщин, добавляют парикмахеры.

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Владелец салона Club 13 Райан Льюис рассказал, что треть его клиентов обращаются к нему за маллетом. В то же время парикмахер из Бристоля Джеймс Дойл отметил, что стрижка распространена не только среди «музыкантов и творческих людей», но и среди бухгалтеров и представителей других типичных профессий.

Ранее россиянкам с кудрявыми волосами перечислили подходящие стрижки.

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      Карина Черных
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