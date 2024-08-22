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14:48, 22 августа 2024Ценности

Россиянкам с кудрявыми волосами перечислили подходящие стрижки

Парикмахер Галина Тоторина: кудрявым девушкам подойдут стрижки маллет и боб

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Стилист-парикмахер Галина Тоторина перечислила россиянкам с кудрявыми волосами подходящие стрижки. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Обладательницам таких локонов подойдут каре, каре с градуировкой или челкой, боб и короткий вариант маллета, отметила эксперт. При этом она посоветовала девушкам обращаться к мастеру, который сможет подобрать стрижку с учетом структуры волос и формы лица клиента.

«Важно понимать, какой завиток идет от кожи головы. Если это небольшая волна, такие стрижки можно делать спокойно. Если же завитки плотные, кудрявые, то нужно тщательно обдумать, как будет выглядеть прическа», — уточнила собеседница издания.

Ранее в августе стилист Глеб Смирнов раскрыл россиянкам способ подобрать стрижку по форме лица.

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      Алина Гостева
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