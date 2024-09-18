Российские подростки подожгли роддом с помощью коктейля Молотова

В Нягани подростки подожгли заброшенный роддом, бросив в него коктейль Молотова

В Нягани Ханты-Мансийского автономного округа подростки подожгли заброшенное здание роддома с помощью коктейля Молотова. Об этом сообщает издание «Муксун.фм» со ссылкой на региональное управление МВД России.

По данным источника, в заброшенном здании часто происходят возгорания. На этот раз в полицию обратилась местная жительница с информацией, что очередной пожар устроили подростки. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им пообещали пять миллионов рублей.

