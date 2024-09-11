Российские школьники сожгли вертолет Ми-8. За это им пообещали пять миллионов рублей

Двое школьников сожгли вертолет Ми-8 в ЯНАО за обещанное вознаграждение

Двое школьников сожгли вертолет Ми-8 в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Им пообещали за работу пять миллионов рублей.

Подростки получили ожоги рук и лица, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное Минздрав ЯНАО

Подростки проникли на вертолетную площадку через дыру в заборе

Инцидент произошел в ночь на среду, 11 сентября. Школьники в возрасте 13 и 14 лет пробрались на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска, облили стоящий Ми-8 горючей жидкостью и подожгли с помощью сигареты. Пожара не произошло. Тогда один из подростков закурил еще одну сигарету и воткнул ее в жидкость, после чего произошел взрыв. В результате вертолет сгорел полностью.

Как пишет Baza, школьники получили ожоги, поэтому, отбежав от аэропорта, они вызвали скорую. Пострадавших доставили в больницу.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В школе, где учатся подростки, нашли листовки с предложением заработать

По данным NEWS.ru, подростков могли завербовать. Источник издания сообщил, что в туалете школы №9 были разбросаны листовки с QR-кодом, который ведет на бот, обещающий деньги за поджог вертолета и другие диверсии на инфраструктурных объектах.

«Дети думали, что это "какая-то фигня", но один парень (из другой школы), видимо, повелся на аферу и загремел с поличным. Мальчика сверстники всегда считали странным», — пишет NEWS.ru.

Как сообщает Baza, во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов школьники рассказали, что за «работу» им пообещали пять миллионов рублей. Также они признались, что несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи. За это они получили 300 тысяч рублей.

Ранее россиянин поджег релейный шкаф за девять тысяч рублей и получил срок

В конце августа Орловский областной суд приговорил к 12 годам и 10 дням лишения свободы 20-летнего мужчину, который поджег релейный шкаф в Мценске за деньги по заданию неизвестного. По версии следствия, осужденный познакомился с неизвестным лицом в одном из мессенджеров. В ходе переписки куратор предложил собеседнику съездить в Мценск и поджечь релейный шкаф, входящий в состав оборудования железнодорожных станций и путей.

По инструкции неизвестного злоумышленник приобрел средства преступления, прибыл на обозначенное место и совершил поджог оборудования. В результате релейный шкаф оказался уничтожен, а железнодорожные перевозки — нарушены. За это ему заплатили чуть более девяти тысяч рублей. Вскоре мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. На суде он полностью признал вину.

Первые три года злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшиеся 9 лет и 10 месяцев — в колонии строгого режима. У него также конфисковали в собственность России полученные за совершение диверсии деньги.