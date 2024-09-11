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08:12, 11 сентября 2024Силовые структуры

Российские школьники сожгли вертолет

В Ноябрьске школьники сожгли вертолет ради пяти миллионов рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Ноябрьске 13-летний и 14-летний школьники сожгли вертолет. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, в ночь на 11 сентября двое подростков проникли на вертолетную площадку в аэропорту, облили Ми-8 горючей жидкостью и подожгли. Вскоре их задержали. Отмечается, что школьники поджигали вертолет сигаретами. Сначала план не удался, так как вертолет не загорелся. Однако потом один из парней начал закуривать вторую сигарету, и в этот момент произошел взрыв.

Из-за ожогов им пришлось вызвать скорую. Ми-8 сгорел почти полностью. Следователи выяснили, что за поджог несовершеннолетним пообещали пять миллионов рублей. Кроме того, несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи за 300 тысяч рублей.

Ранее неизвестный поджег музей-заповедник в Волгограде.

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      Екатерина Кашурникова
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