Раскрыты подробности поджога российскими детьми вертолета в аэропорту

Ura.ru: сжегшие вертолет дети попали в аэропорт Ноябрьска через дыру в заборе

Дети, которые сожгли вертолет в аэропорту Ноябрьска в ЯНАО, проникли на его территорию через дыру в заборе. Соответствующие подробности раскрыло издание Ura.ra со ссылкой на источник.

По данным издания, подростки 13 и 14 лет ночью 11 сентября встретились в подъезде жилого дома, оттуда на такси приехали к аэропорту и попали на летное поле через лаз. Мать одного из мальчиков работает в аэропорту. Подростков воспитывают отчимы, но семьи благополучные.

Ранее сообщалось, что они облили Ми-8 горючей жидкостью и поджигали ее сигаретами. Сначала план не удался, так как вертолет не загорелся. Однако потом один из парней начал закуривать вторую сигарету, и в этот момент произошел взрыв.

Дети получили ожоги, им вызвали скорую помощь. Ми-8 сгорел почти полностью. Следователи выяснили, что за поджог несовершеннолетним пообещали пять миллионов рублей. Кроме того, несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи за 300 тысяч рублей.