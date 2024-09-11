Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 11 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности поджога российскими детьми вертолета в аэропорту

Ura.ru: сжегшие вертолет дети попали в аэропорт Ноябрьска через дыру в заборе
Начало событий в новости Российские школьники сожгли вертолет

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Дети, которые сожгли вертолет в аэропорту Ноябрьска в ЯНАО, проникли на его территорию через дыру в заборе. Соответствующие подробности раскрыло издание Ura.ra со ссылкой на источник.

По данным издания, подростки 13 и 14 лет ночью 11 сентября встретились в подъезде жилого дома, оттуда на такси приехали к аэропорту и попали на летное поле через лаз. Мать одного из мальчиков работает в аэропорту. Подростков воспитывают отчимы, но семьи благополучные.

Ранее сообщалось, что они облили Ми-8 горючей жидкостью и поджигали ее сигаретами. Сначала план не удался, так как вертолет не загорелся. Однако потом один из парней начал закуривать вторую сигарету, и в этот момент произошел взрыв.

Дети получили ожоги, им вызвали скорую помощь. Ми-8 сгорел почти полностью. Следователи выяснили, что за поджог несовершеннолетним пообещали пять миллионов рублей. Кроме того, несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи за 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Дроны атаковали российскую Арктику. Один из беспилотников летел со стороны страны НАТО

      Назван способ защититься от деменции

      На Западе констатировали проигрыш Украины в Донбассе

      Российскую школьницу стали шантажировать после записи откровенного ролика в интернете

      Россиянам назвали позволяющие без лишних трат преобразить интерьер спальни приемы

      Появление большого количества русскоговорящих в украинском городе объяснили

      20 лет колонии запросили бывшему российскому следователю за рекордную взятку

      В России мигрант проломил череп молодой девушке за отказ встречаться

      Алаудинов заявил о «врагах за спинами» и обратился к россиянам

      Израильский боец ММА написал на снаряде имя брата Нурмагомедова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше