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13:43, 11 сентября 2024Силовые структуры

Российская прокуратура решила проверить обстоятельства поджога вертолета детьми

Прокуратура начала проверку после поджога детьми вертолета в аэропорту Ноябрьска
Начало событий в новости Раскрыты подробности поджога российскими детьми вертолета в аэропорту

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала проверку по факту умышленного поджога вертолета в аэропорту Ноябрьска, совершенного детьми. Об этом сообщает URA.RU.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

Вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании Utair, сгорел полностью и восстановлению не подлежит, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика. В результате поджога жертв нет, другое имущество не повреждено, разрушений нет. Ущерб составил около 300 миллионов рублей.

Юные поджигатели в настоящее время находятся в больнице. Они получили ожоги во время совершения преступления. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщил региональный департамент здравоохранения.

Подростки 13 и 14 лет в ночь на среду, 11 сентября, встретились в подъезде жилого дома, оттуда на такси приехали к аэропорту и попали на летное поле через дырку в заборе. Они облили вертолет горючей жидкостью и попытались поджечь сигаретами. Сначала план не удался, так как судно не загорелось. Однако потом один из парней начал закуривать вторую сигарету, и в этот момент произошел взрыв.

Мать одного из мальчиков работает в аэропорту. Подростков воспитывают отчимы, но семьи благополучные. Следователи выяснили, что за поджог несовершеннолетним пообещали пять миллионов рублей. Кроме того, несколько дней назад они подожгли вышку сотовой связи за 300 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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