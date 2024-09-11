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16:03, 11 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный способ вербовки поджигателей вертолета в аэропорту Ноябрьска

Поджегших вертолет в Ноябрьске юношей могли завербовать в туалете местной школы
Начало событий в новости Российская прокуратура решила проверить обстоятельства поджога вертолета детьми

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Двух подростков, которые подожгли вертолет Ми-8Т в аэропорту Ноябрьска, могли завербовать диверсанты в местной школе. Такой возможный способ раскрывает NEWS.ru.

По данным источника издания, листовки с призывом «заработать денег» были разбросаны в туалете школы №9. QR-код, размещенный на листовке, ведет на бот, который обещает денежное вознаграждение за совершение различных диверсий на инфраструктурных объектах. Так, за поджог вертолета в боте обозначена цена в размере 5000 долларов.

Сейчас всех учеников этой школы проверяют.

Юноши сожгли вертолет в ночь на среду, 11 сентября. По предварительным данным, они проникли на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа, облили Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли сигаретами.

Ущерб от их действий оценивается в 300 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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