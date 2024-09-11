Раскрыта сумма ущерба от поджога вертолета российскими подростками

Ущерб от поджога вертолета подростками в Ноябрьске составил 300 млн рублей

Ущерб от поджога вертолета Ми-8Т в аэропорту Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономный округе составил около 300 миллионов рублей. Сумму раскрывает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что воздушное судно сгорело полностью. Подростки, устроившие поджог, задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Предварительно, все произошло в ночь на 11 сентября. Двое подростков в возрасте 13 и 14 лет проникли на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска, облили Ми-8Т горючей жидкостью и попытались поджечь сигаретами.

Сначала их план не удался, и вертолет не загорелся. Затем один из злоумышленников начал закуривать вторую сигарету, и в этот момент произошел взрыв. Дети получили ожоги, им пришлось вызывать бригаду скорой помощи. По версии следствия, за поджог несовершеннолетним пообещали заплатить пять миллионов рублей.

